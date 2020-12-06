وزير الطيران المدني يتفقد أجهزة ومعدات مواجهة السيول والأمطار الشديدة بمطار القاهرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الطيار محمد منار، وزير الطيران المدنى، بعدة جولات تفقدية صباح الأحد، داخل مطار القاهرة الدولى يرافقه الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران ولفيف من قيادات قطاع الطيران المدنى. بدأها بتفقد الأجهزة الجديدة والمعدات المخصصة للتعامل مع السيول والأمطار الشديدة وكذا أجهزة سحب المياه وتوزيعها في المسارات والمخرات المخصصة لها بما يعزز من الإجراءات الاحترازية واستعداد المطار بالشكل الامثل في حالة تعرض البلاد للسيول والأمطار الغزيرة خلال موسم الشتاء، يأتى هذا في ضوء تنفيذ خطة الحكومة المصرية ووزارة الطيران المدنى نحو التحديث والتطوير لجميع مطارات جمهورية مصر العربية وتزويدها بالأجهزة الحديثة والمتطورة عالميًا.

وخلال جولته بالمطار أطمئن وزير الطيران على حركة التشغيل بمطار القاهرة الدولى وانسيابية التشغيل، كما أعطى توجيهاته لجميع العاملين بأهمية التنسيق التام مع الأجهزة المختلفة في حالة هبوط أمطار كثيفة لضمان سيولة الحركة داخل المطار وخارجه من أجل الحفاظ على سلامة جميع الركاب والعاملين بالقطاع.

ثم أعقب ذلك جولة لوزير الطيران المدني داخل هنجر 7٠٠٠ التابع لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية، وذلك لمتابعة أعمال تجهيز وإعادة تأهيل إحدي الطائرات التابعة للشركة من طراز إيرباص A320 واستمع سيادته إلى شرح تفصيلى من المهندسين والفنيين عن إجراء العديد من التطورات الديناميكية والإضافات والتحديثات الفنية بها بما يزيد من كفاءتها وقدرتها التشغيلية مرة أخرى بعد أن تم توقفها خلال الفترة الماضية.

وخلال جولته اطمئن منار على سير العمل داخل الهناجر والأداء والخدمات الفنية والتكنولوجية التي تقدم لجميع العملاء من شركات الطيران المختلفة، موجها بضرورة الالتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية فضلاً عن تقديم أفضل الخدمات تلبية لاحتياجات العملاء بما يزيد من الإمكانيات والقدرات الفنية للشركة ويدعم خططها نحو التوسع في الأسواق العالمية.

وزير الطيران المدنى يتفقد أجهزة ومعدات مواجهة السيول والأمطار الشديدة بمطار القاهرة

وزير الطيران المدنى يتفقد أجهزة ومعدات مواجهة السيول والأمطار الشديدة بمطار القاهرة

وزير الطيران المدنى يتفقد أجهزة ومعدات مواجهة السيول والأمطار الشديدة بمطار القاهرة

وزير الطيران المدنى يتفقد أجهزة ومعدات مواجهة السيول والأمطار الشديدة بمطار القاهرة

وزير الطيران المدنى يتفقد أجهزة ومعدات مواجهة السيول والأمطار الشديدة بمطار القاهرة

وزير الطيران المدنى يتفقد أجهزة ومعدات مواجهة السيول والأمطار الشديدة بمطار القاهرة

وزير الطيران المدنى يتفقد أجهزة ومعدات مواجهة السيول والأمطار الشديدة بمطار القاهرة