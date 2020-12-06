شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولي يشارك نيابة عن السيسي في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية الافتراضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، في أعمال قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية الافتراضية الرابعة عشرة لإسكات البنادق، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

واستُهلت فعاليات القمة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء قوات حفظ السلام، وضحايا العنف في أفريقيا.

ونقل رئيس الوزراء في مستهل الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحيات الرئيس لكل من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، ورؤساء دول وحُكومات الدول الإفريقية الشقيقة المشاركة في القمة، وموسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وكذا الإعراب عن تقدير مصر لجهود الرئيس رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي المقدرة في قيادة دفة الاتحاد الأفريقي في ظل ظروف استثنائية تواجهها القارة الأفريقية والعالم بفعل انتشار فيروس كورونا، والتقدير لجهود موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، التي ساهمت في حسن الإعداد والتنظيم الموضوعي لأعمال القمة الاستثنائية المنعقدة اليوم.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي، أن مبادرة الاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق تمثل تطورًا هامًا في مسيرة القارة لتحقيق أهداف أجندة 2063 للتنمية في إفريقيا، لكي تصبح القارة الأفريقية خالية من الصراعات والنزاعات، بما يُمهد الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق الأمن والرخاء والسلام لشعوبنا الإفريقية، مشيرًا إلى العرض الذي قدمهُ مُفوَض السلمِ والأمنْ بالاتحاد الأفريقي، عن جهود إسكات البنادق، وكذا العرض المقدم من المُمثل السامي للاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق، مشيدًا بمحتوى العرضين وما خَلُصَ إليه تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي من توصيات هامة تَصبُ في صالح إنجاح برنامج إسكات البنادق، وتضمن فاعلية الجهود الأفريقية في مواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وعلى رأسها مواجهة آفة الإرهاب وظاهرة المُقاتلين الإرهابيين الأجانب، واستمرار التدفُقات غير الشرعية للأسلحة بالتوازي مع زيادة أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلاً عن التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية.

وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الوزراء في الكلمة، عن ترحيب مصر بتوصيات تقرير رئيس المفوضية، والتي تعكس نتائج الاجتماع الثالث عشر للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الذي عُقد في نوفمبر 2020، والذي دعا إلى تمديد فترة تنفيذ مبادرة الاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق لمدة 10 سنوات، وإجراء مراجعة دورية كل عامين، لإتاحة الفرصة للدول الأعضاء لتنفيذ كل أنشطة المبادرة بشكل متكامل، ولاستكمال الجهود الخاصة بإحلال السلام والاستقرار في ربوع القارة وتحقيق آمال شعوبها في مستقبل أفضل.

وتعليقًا على ما أورده رئيس المفوضية من تهديدات تواجه القارة الأفريقية، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس السيسي، إلى أهمية إبراز عدد من المحاور التي يمكن أخذها في الاعتبار عند تنفيذ برنامج الاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق في إفريقيا خلال الأعوام العشرة المقبلة، موضحًا أن تلك المحاور تتضمن ما أكدت عليه مصر مرارًا بأن وقف النزاعات والصراعات في القارة الإفريقية، لن يتحقق دون مكافحة الإرهاب الغاشم الذي يدمر النسيج الاجتماعي لدولنا، ويعطل من مسار التنمية الواعدة في القارة الإفريقية، ومن ثم فإن توحيد الجهود العسكرية والأمنية لهو السبيل لمواجهة هذا الخطر الذي يهددنا جميعًا، مشيرًا في هذا الصدد إلى قرار قمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2020 والذي رحب بمقترح مصر إنشاء وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب ضمن قوام القوة الإفريقية الجاهزة، والتي تمثل انطلاقة في مساعي تنسيق أنشطتنا وجهودنا لمكافحة الإرهاب، ومشيداً بقيام مجلس السلم والأمن خلال فترة رئاسة مصر له في أكتوبر الماضي بتدشين النقاش بشأن هذه الوحدة، وأعرب عن تطلعه إلى قيام مفوضية الاتحاد الإفريقي بالتنسيق مع الدول الأعضاء لبلورة سبل تنفيذ المقترح على أرض الواقع.

وتابع: إن معالجة جذور الإرهاب خاصةً والصراعات عامةً، يتطلب مقاربة تنموية واقتصادية شاملة تضمنتها سياسة الاتحاد الأفريقي الإطارية لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات. وأود التأكيد على الدور الذي سيضطلع به مركز الاتحاد الإفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات الذي سيتولى قيادة الجهود التنموية في بؤر التوتر لمنع تجدد الصراع، وذلك في إطار المسئولية الموكلة لمصر وقيادتها لدعم برامج بناء القدرات والوساطة وحل النزاعات بالطرق السلمية.

وأضاف مدبولى، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الرئيس، أن المحاور التي يمكن أخذها في الاعتبار عند تنفيذ برنامج الاتحاد الأفريقي لإسكات البنادق في أفريقيا خلال الأعوام العشرة المقبلة، تتضمن أيضاً التأكيد على أن جهود مكافحة الإرهاب لن تكتمل دون مواجهة حازمة لداعميه الذين يوفرون له الملاذ الآمن والتمويل المستمر.

وأكد على أهمية مواصلة تطوير أساليب عمل مجلس السلم والأمن، وتعزيز قدرته على التفاعل مع الأزمات الناشئة والطارئة بالقارة، والتعامل معها بفاعلية ومرونة بشكل عاجل، منوهًا في ذات السياق إلى ضرورة الحفاظ على الملكية والخصوصية الأفريقية عند تطوير آليات الاتحاد الأفريقي للإنذار المُبكر.

وفي ختام الكلمة التي ألقاها الدكتور مصطفى مدبولى، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعرب للرئيس رامافوزا عن خالص التقدير، وعن ثقته في أن يثمر اجتماع القمة اليوم عن نتائج إيجابية تساهم في تحقيق الأمن والرخاء والسلام لشعوبنا الأفريقية.