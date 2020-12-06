شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الاجتماع الخامس للجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث اجتماعها الخامس ظهر الأحد باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور ممثلين من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبعضوية ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

خلال اللقاء أوضحت مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمراة ان حملات التوعية للقضاء على ختان الإناث وصلت إلى أكثر من ٥٣ مليون مستهدف خلال الفترة من يونيو ٢٠١٩ إلى أغسطس ٢٠٢٠. إستعرضت الدكتورة سحر السنباطي جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة من إنشاء وحدة دعم نفسي للنشئ والمراهقات والفتيات والأمهات بالإضافة إلى استقبال خط نجدة الطفل الإستشارات الخاصة بالختان مشيرة إلى ان المجلس سيعقد غدا مؤتمر يهدف إلى منع تطبيب الختان للخروج بسياسات خاصة للجهات المعنية بمنع التطبيب.

أشارت السنباطي إلى جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة في مبادرة «دوي» للطفولة وتمكين الفتيات ومبادرة «دواير الحكي» لتناول قضايا ختان الاناث والزواج المبكر وتنظيم الأسرة من منظورحقوق الطفل.

يذكر ان اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تم تشكيلها في مايو ٢٠١٩ برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، للقضاء على ختان الإناث.وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للسكان، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة الأوقاف، وزارة العدل، وزارة الداخلية وعضوية كل من هيئات (النيابة العامة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والأزهر الشريف والكنائس المصرية والهيئة الوطنية للإعلام) إلى جانب عضوية المجالس القومية (للإعاقة وللسكان ولحقوق الإنسان) بالإضافة إلى المجتمع المدني، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية.