شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للقضاء على الناموس في مصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتكثيف حملات الرش والتعقيم على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا، تابع العميد هاني محمد عبد القوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، الأحد، سير العمل بمنظومة الحملة الصحية بالمدينة وكذا سير العمل بمنظومة النظافة.

وشدد على استمرار أعمال النظافة وحملات النظافة المكثفة بجميع شوارع المدينة المختلفة للقضاء على التراكمات وتابع أعمال الرش بالمدينة ومكافحة الحشرات والبعوض حيث قامت الحملة الصحية بالمدينة بحملات الرش المكثفة بجميع مناطق المدينة المختلفة، لمواجهة انتشار ظاهرة الناموس والبعوض مؤكدًا بتكثيف حملات الرش اليومية للقضاء على الناموس والبعوض واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للقضاء على أماكن تكاثرها.

ووجه «عبدالقوي» عدم رش أماكن غرف الصرف الصحى والطرنشات الخاصة بالعمارات نظرًا لعدم استكمال مشروع الصرف الصحي بالمدينة بالإضافة إلى رش الأشجار بجميع مناطق المدينة في الشوارع العامة والفرعية والصناديق الخاصة بالقمامة والظهير الخلفى من المصيف وذلك ضمن الخطة الموضوعة من قبل مديرية الصحة لتنفيذها بالمدينة وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والقضاء على ظاهرة البعوض نهائيًا بالمدينة بالإضافة الى إزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية ونظافتها بالمدينة من خلال فرق العمل بجهاز النظافة ومتابعة العمل من نواب رئيس مدينة مصيف بلطيم والوصول إلى أعلى معدلات النظافة والاستعداد لصيف ٢٠٢١.