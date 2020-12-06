شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: عقد الاختبارات التدريبية لطلاب «الأول الثانوي» في المدرسة أو المنزل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاختبارات التدريبية (دون درجات) لطلاب الصف الأول الثانوي، تهدف للتعرف على طبيعة الأسئلة في نظام التقييم الجديد، والتدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية على أجهزة التابلت والتى تعقد 15 ديسمبر الجارى ولمدة 5 أيام.

وأكدت الوزارة أن الأسئلة ستكون مبسطة وتغطي الأجزاء من المنهج التي تمت دراستها حتى موعد الامتحان، ويمكن أداء الامتحان من المدرسة أو من المنزل، حيث إنه ليس محدداً بزمن أو مكان، ويهدف إلى تجربة الشبكات والمنصات والبنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال حدوث أي مشكلات تقنية، لا داعي للانزعاج، لأن رصد هذه المشكلات هو الهدف من الاختبار التدريبي للوقوف على أي مشكلات والتعامل معها.

وأكدت أنه من المهم لكل الطلاب أن يتعاملوا مع هذا الاختبار بجدية، للتعود على نظام الأسئلة وليقف كل طالب على مستواه في هذه المرحلة استعدادا للامتحانات التالية والتي سوف يتم احتساب درجاتها للنجاح والانتقال إلى الصف الأعلى.

وشددت على أن محاولات الغش أو الاعتماد على آخرين لن تفيد صاحبها ولكنها ستضره، حيث سيفقد فرصة التعرف على مستواه الحقيقي، حيث إن امتحانات نهاية العام ستكون في لجان مراقبة لا يُسمح فيها بالعمل الجماعي أو الاعتماد على الآخر.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان خلال أسبوع عن كيفية الحصول على الاسم وكلمة السر للدخول على منصة الامتحانات، وكذلك الرابط المخصص لتسجيل أي شكوى أو مشكلة قد تواجه الطالب أثناء الامتحان التدريبي.