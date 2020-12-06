شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تطالب أولياء أمور «الأول الثانوي» بسداد رسوم التأمين على «التابلت» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع المدارس الثانوية بأنواعها (عام، رسمي لغات، خاص، خدمات)، توصي بالتنبيه على الطلاب وأولياء أمورهم والمعلمين القائمين على العملية التعليمية بالإدارة بضرورة سداد رسوم التأمين على أجهزة التابلت بمكاتب البريد المصري على مستوى الجمهورية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التنبيه على دفع هذه الرسوم يأتي حرصا على استمرار التغطية التأمينية للأجهزة في حالة الفقد أو التلف أو الإصلاح وذلك على النحو التالي:

- طلاب الصف الأول الثانوي العام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الأولى.

- طلاب الصف الثاني الثانوي العام الدراسي 2020/2021 سداد التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

- طلاب الصف الثالث الثانوي العام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثالثة لمن سدد قسط التأمين عن السنة التأمينية الثانية.

- طلاب الصف الثالث الثانوي للعام الدراسي 2020/2021 سداد قسط التأمين عن السنة الثانية والثالثة لمن لم يسدد قسط التأمين عن السنة الثانية.

- المعلمون والقائمون على العملية التعليمية بالمديرية أو الإدارة التعليمية أو المدارس سداد قسط التأمين المستحق حتى السنة الثالثة التأمينية.

وحذرت وزارة التربية والتعليم، من أنه في حالة عدم سداد قسط التأمين يسقط حق الطالب أو المعلم في التغطية التأمينية، ويلتزم بسداد قيمة الجهاز كاملا في حالة الفقد، وقيمة الإصلاح في حالة الكسر أو الأعطال.