شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الرئاسة: الرئيس السيسي يستهل نشاطه فى فرنسا بلقاء إيف لودريان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن هناك لقاء مرتقبًا مساء اليوم، الأحد، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والوفد المرافق له ووزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان بمقر وزارة الخارجية الفرنسية، يعقبها مأدبة عشاء تكريمًا للرئيس.

وأضاف "راضى"، فى تصريحات صحفية من باريس، أنه سيتم خلال اللقاء بحث كافة أوجه التعاون بين البلدين وفرص الشركات الفرنسية للاستثمار فى مصر، وزيادة التبادل التجارى، وتنسيق المواقف بين البلدين.

ويضم الوفد المرافق للرئيس السيسى فى باريس كل من سامح شكرى وزير الخارجية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى الدولى والوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة.