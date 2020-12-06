شكرا لقرائتكم خبر عن الفتوى والتشريع تنهى نزاعا بين "نقل القاهرة" ومجلس النواب بسبب 12 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة برد مبلغ 12 ألفا و510 جنيهات إلى مجلس النواب فارق المصروفات الإدارية، بعد عمل التجهيزات الأمنية والهندسية لتأمين المقر البرلماني، تقرر تركيب صدادة اقتحام عند البوابة رقم (4)، مما استوجب تحويل مسار خط الصرف الصحى بالموقع.

واستبان للجمعية العمومية ، أنه حال قيام الجهة المُشرفة على الطريق بتحصيل المصروفات الإدارية المقررة عن الأعمال الصناعية بالطرق العامة طبقًا لحكم المادة (6) من قانون الطرق العامة، فقد حددها المشرع بنسبة (15%) من قيمة التكاليف الفعلية لإقامة الأعمال المطلوبة.

وثبت أن مجلس النواب تعاقد مع مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة، على تنفيذ عملية تعديل مسار خط الصرف الصحى أمام الباب رقم (4) للمجلس، حتى يتسنّى للمجلس تركيب صدادة اقتحام، فقامت مديرية الطرق والنقل بإعداد مقايسة ابتدائية تقديرية لأعمال إعادة الشئ لأصله بقيمة إجمالية مقدارها 171 ألف و410 جنيهات عبارة عن مبلغ مقداره 140 ألف جنيه قيمة أعمال المقايسة الابتدائية، ومصاريف إدارية بنسبة (15%) من قيمة الأعمال بمبلغ (21075) جنيهًا، ومبلغ (9835) جنيهًا تالف الرصف.

وسدد مجلس النواب المبلغ المطلوب للمديرية، وبلغت التكاليف الفعلية للأعمال مبلغًا 57 ألف جنيهًا، فقامت مديرية الطرق والنقل بمحافظة القاهرة برد قيمة المبلغ المتبقى من أعمال المقايسة الابتدائية ومقداره 83 ألف جنيهًا عام 2017 ومن ثم فإن ما جرى به تنفيذ التعاقد على هذا النحو يقتضى حساب نسبة المصاريف الإدارية في الحالة المعروضة بمبلغ مقداره (8564,60) جنيهًا، بواقع (15%) من قيمة التكاليف الفعلية.