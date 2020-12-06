الأرصاد تكشف الظواهر الجوية وخرائط الأمطار بمحافظات الجمهورية حتى السبت

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من غد الإثنين 7 ديسمبر 2020 وحتى السبت 12 ديسمبر 2020 : - يوم الإثنين 07 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة ( 30 % ) : على بعض المناطق من الاسكندرية - مطروح - السلوم ) نشاط رياح ورمال مشارة : على بعض المناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ( الفيوم بني سويف - المنيا ) رياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة : على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري . -يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة بنسبة ( 30 % ) : على بعض المناطق من الاسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) . شبورة مائية : شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد . -يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020 : شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد . - الخميس 10 ديسمبر 2020 : شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد . نشاط رياح ورمال مثارة : على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي براني - سيوة ) . -يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 : شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد . - يوم السبت 12 ديسمبر 2020 : شبورة مائية على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد . نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد الاسكندرية - مطروح - السلوم - سيدي براني - سيوة ) . وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

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