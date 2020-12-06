شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ارتفاع بدرجات الحرارة نهارا ونشاط للرياح وأمطار والعظمى بالقاهرة 26 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، وطقس دافئ على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، و طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية هناك.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من الإسكندرية ومطروح والسلوم، ونشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد .

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين : القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة.