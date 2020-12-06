شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل ورئيس العربية للتصنيع يبحثان مشروع إعادة تأهيل 200 عربة درجة ثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الفريق مهندس "كامل الوزير" وزير النقل بالفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في مجال الوحدات المتحركة، يأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعميق وتوطين التصنيع المحلي في مجالات النقل المختلفة.

وناقش الطرفان مشروع إعادة تأهيل وتحسين 200 عربة درجة ثالثة للركاب، حيث تم الانتهاء من إعادة تأهيل 91 عربة.

وأكد "الوزير" على ضرورة الانتهاء من هذا المشروع للمساهمة في تحسين الخدمة المقدمة للركاب، لافتاً إلى أن الوزارة تسير في مجال عربات الركاب في اتجاهين متوازيين الأول يتمثل في شراء عربات وقطارات جديدة والثاني تطوير وتحسين الأسطول الحالي.

كما أكد "الوزير" خلال الإجتماع علي ضرورة الإنتهاء من كافة إجراءات التقييم الفني والمالي لصفقة 6 قطارات نوم الجديدة، خاصة مع احتياج هيئة السكك الحديدية لتدعيم أسطولها من هذه القطارات لتقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، مشيرا إلى أهمية العمل على توطين صناعة النقل في مصر لهذه النوعية من القطارات عن طريق التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع سيماف وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

وأكد الوزير علي الإهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل في مصر ودعم هذا القطاع الحيوي وهو ماكان له أثرا ايجابيا في تقدم تصنيف مصر في مجالات النقل المختلفة وفقا لمؤشر التنافسية الدولية، مشيداً بحرص القيادة السياسية علي ضرورة توطين صناعة النقل في مصر لتدعيم منظومة السكك الحديدية، لما له من انعكاس ايجابي علي الإقتصاد المصري.

كما أشار إلي مراعاة أعلي المواصفات الفنية العالمية ومواكبة أحدث أنواع التكنولوجيا بما يساهم في تطور منظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

وفي هذا الإطار، أكد "الوزير " و"التراس" علي ضرورة الإلتزام بتسليم عربات توليد القوى الكهربائية (100عربة) وفقاً للجدول الزمني المحدد وسرعة البدء في تصنيع وتوريد 75 عربة نقل غلال والإنتهاء من الإجراءات الخاصة بالبدء في تصنيع وتوريد 160 عربة كشف قلاب وذلك لإهتمام الوزارة بالعمل علي زيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية، لتخفيف الأعباء علي الطرق، وزيادة العوائد المالية لهيئة السكك الحديدية.

من جانبه، أكد الفريق "عبدالمنعم التراس" علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي " بمواصلة الجهود الجارية للتحول من التجميع إلى التصنيع وتوطين صناعة النقل في مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مشيرا إلي أهمية الإلتزام بمراعاة أعلي المواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة في التصنيع، بما يسهم في التطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها التصنيعية لتلبية الطلب المتزايد من إحتياجات وزارة النقل ، مشيرًا إلي الإمكانات الكبيرة للهيئة العربية للتصنيع والخبرة الكبيرة في تنفيذ عربات ومتطلبات السكك الحديدية بشكل فني متميز.

وفي سياق متصل، أكد "التراس" أن عمليات تطوير مصنع سيماف تتم وفقا لرؤية تسعي لتغطية جميع مطالب وزارة النقل من عربات السكك الحديدية المختلفة، ومترو الأنفاق، والخروج إلى الأسواق الخارجية وخاصة في قارة إفريقيا والمنطقة العربية, مشيرا أنه مع إتمام عمليات التطوير التي تجري في مصنع سيماف سيصبح لدينا مصنع على أعلى مستوى، يضاهي أفضل المصانع العالمية.