كيد الحموات.. المشهد الأخير في انتحار "عروس الهرم" وزوجها من الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفاصيل جديدة كشفتها التحريات في انتحار زوجين قفزا من الطابق الرابع في منطقة الطوابق بحي الهرم، مساء أمس السبت.

وتبين أن الزوجة "16 سنة" عادت إلى مسكن الزوجية بعد فترة أقامت خلالها بمنزل أسرتها بسبب خلافات متكررة بينها وبين والدة زوجها.

لم تمر سوى دقائق على عودة ذات الـ16 ربيعا حتى فوجئت بحضور حماتها التي عاتبتها وعنفتها.

حسب تحريات المباحث وأقوال الجيران وقعت مشادة حادة بين العروس وحماتها اتخذت على إثرها الأولى قرارها بالتخلص من حياتها.

قفزت العروس من الشرفة لتسقط جثة هامدة. أسرع الزوج "18 سنة" إلى الأسفل فعثر عليها جثة هامدة فصعد تارة أخرى إلى الشقة وألقى نفسه بنفس الطريقة لكن تم نقله إلى المستشفى.

البداية تعود إلى تلقي العميد محمد نبيل مأمور قسم الهرم إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة ومصاب بمنطقة الطوابق؛ إثر سقوط من علو.

معاينة الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم كشفت أن الجثة لقاصر تبلغ من العمر 16 سنة، ترتدي كامل ملابسها وبها آثار كسور وكدمات متفرقة بالجسم وإصابة زوجها "18 سنة" بكسور نُقل على إثرها إلى المستشفى.

تحريات الرائد هاني عجلان معاون مباحث الهرم، أشارت إلى أن المتوفاة متزوجة حديثا وتحديدا منذ شهر، لكن خلافات زوجية متكررة دفعتها لترك مسكن الزوجية والإقامة لدى أسرتها.

ليلة البارحة عادت ذات الـ16 سنة إلى عش الزوجية بعد تدخل الأهل لكن تجدد الخلافات دفعها للانتحار قفزا من الطابق الرابع.

لم تمر سوى دقائق على انتحار العروس حتى قرر زوجها اللحاق بها بنفس الطريقة لكن كُتبت له النجاة، وأسرع الأهالي بنقله إلى المستشفى للعلاج.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله العقيد محمد الصغير مفتش فرقة الهرم، إلى النيابة العامة للتحقيق.