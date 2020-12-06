الجمعية الفلكية بجدة تحذر من توهج شمسي على الكرة الأرضية (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كشف المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، عن وجود بقعة صغيرة AR2790 على سطح الشمس، تسببت في توهج شمسي بتاريخ 29 نوفمبر الماضي، هو الأكبر منذ أكثر من 3 سنوات، موضحاً أن قوته بلغت (M4.4) ولكن منذ ذلك الحين لم يصدر عنها شىء.

وقال أبو زاهرة، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن البقعة أصبحت الآن في اتجاه الكرة الأرضية تقريبا، لذلك في حال حدوث أي توهج سيكون في اتجاه مباشرة نحو كوكب الأرض، وإن كانت البقعة تمر بحالة هدوء ويبدو أنه أنها ليس لديها القدرة على أحداث توهجات قوية، ولكن ربما تثور في أي وقت.

وتابع أبو زاهرة: الصورة المرفقة، للشمس بعد ظهر اليوم الأحد من خلال تلسكوب 5 بوصة بسماء السعودية - مدينة جدة.

