محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إهداء نقابة القراء عدد (21) نسخة مسجلة للقرآن الكريم كاملا.
وتضمنت النسخ، (13) نسخة من القرآن الكريم لأربعة من كبار القراء النسخة بها (60) شريطًا، و(6) نسخ من القرآن الكريم (المصحف المعلم) بصوت الشيخ محمود خليل الحصري النسخة بها (38) شريطًا، ونسختين من القرآن الكريم (المصحف المرتل) بصوت الشيخ محمود خليل الحصري النسخة بها (22) شريطًا.
وأكدت وزارة الأوقاف، أن ذلك يأتي في إطار العناية بكتاب الله (عز وجل) وخدمة أهله.
كان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قرر رفع الدعم السنوي المقدم لنقابة القراء إلى 400 ألف جنيه، بدلا من 200 ألف.
كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف تهدي نقابة القراء 21 نسخة مسجلة للقرآن الكريم كاملا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.