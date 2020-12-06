شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال رصف الطرق الرئيسية والفرعية في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، أعمال رصف الطريق الرئيسية والفرعية ورفع كفاءة الطرق، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستكمال أعمال الخطة الاستثمارية للرصف بقرى ومدن المحافظة، بالتوازي مع باقي أعمال الرصف، والإشراف على أعمال الرصف من قبل النواب المختصين، واستلام أعمال الرصف بأعلى معايير الجودة، طبقًا لأعمال الطرح والترسية.

وأشرَف أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، على أعمال الرصف ووضع الطبقة الاسفلتية النهائية بشارع الثورة، ومحطة القطار، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021، وكذا متابعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بشارع الجمهورية على التوازي مع الأعمال الحالية، مشددًا على الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني المحدد.

أكد محافظ كفرالشيخ، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانياً على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بكل القطاعات الخدمية لتوفير حياة كريمة لهم من بينها رفع كفاءة ورصف الطرق، وتحسين حالتها لتسهيل الحركة المرورية، وتحقيق الأمن والسلامة على الطرق بين القرى والمراكز بنطاق المحافظة، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة مشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكزهم لضمان سير العمل بها وتنفيذها وفقا للجداول الزمنية الموضوعة.