شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتابع صرف المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الإجراءات الجارية لصرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة، والتى بدأت اليوم وتستمر لمدة 10 أيام متواصلة، مؤكداً بأن ذلك يأتى في إطار قرارات مجلس الوزراء التي صدرت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمد فترة صرف المنحة المخصصة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الإقتصادية لجائحة فيروس الكورنا كمرحلة ثانية لمدة 3 أشهر.

وناشد عطية المواطنين من العمالة غير المنتظمة والذين سوف تصل رسائل نصية لهم فقط بضرورة التوجه لأقرب مكتب بريد لاستلام قيمة المنحة المحددة حيث تم تجهيز 158 مكتب بريد، بالإضافة إلى 7 فروع رئيسية لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وأيضاً 33 فرع بنك قرية موزعين في جميع أرجاء المحافظة .

ووجه محافظ أسوان رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديرى البريد والبنك الزراعى المصرى للتأكد من توفير أماكن انتظار مناسبة داخل وخارج مقرات مكاتب البريد وفروع البنوك مع دعمها بكافة التجهيزات ومختلف وسائل الأمان والراحة للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف بالشكل المطلوب بعيداً عن التجمعات والإزدحام، مشدداً على ضرورة الإستمرار في تنفيذ أعمال الرش والتطهير والإلتزام بتطبيق جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا وأهمها ارتداء الكمامات وتحقيق المسافات المحددة للتباعد بين المواطنين.