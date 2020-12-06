شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بخطوة.. طريقة التسجيل في مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الصحة والسكان عن التخصصات والتدخلات الطبية التي يتم إجراؤها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضحت الوزارة، في فيديو لها أن التدخلات الطبية التي يتم إجراؤها ضمن المبادرة تشمل 11 عملية، وهي؛ «قساطر القلب، جراحات القلب، جراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحات الرمد، جراحات الأورام، الأوعية الدموية، زراعة الكبد، زراعة القوقعة، زراعة الكلى، القساطر المخية».

ولكن كيف يمكن التسجيل في هذه المبادرة؟

في حالة عدم وجود تأمين صحي يتم الذهاب لأقرب مستشفي حكومي وتسجل في المبادرة ويتم بعد ذلك إصدار قرار على نفقة الدولة بالتدخل الجراحى المطلوب.

وفي حالة ان يكون الشخص مأمن عليه صحياً يذهب لقرب لجنة تأمين صحي ويسجل فيه.

بعد ذلك سيتم الكشف علك وعر ضحالتك على لجنة متخصصة تتأخذ قرار بخصوص الحالة الصحية.