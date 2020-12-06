شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة العالمية» تطلق دليلاً للتعافي وتنصح بـ«تغيير لقواعد اللعبة» والاهتمام بالمعاقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت منظمة السياحة العالمية في بيان لها، أن هناك متطلبات محدد لتسهيل وصول السياح الدوليين إلى وجهاتهم السياحية وبخاصة ذوي الاعاقة، ولضمان تحقيق هذه المتطلبات يلزم «تغيير لقواعد اللعبة» من خلال مجموعة جديدة من أدلة الاسترداد الشامل، التي أنتجتها المنظمة بالشراكة مع الشبكة الأوروبية للسياحة (ENAT) ومؤسسة ONCE الإسبانية.

وكانت منظمة السياحة العالمية قد أطلقت دليلاً للتعافي الشامل – من الآثار الاجتماعية والثقافية لفيروس كوفيد -19: وتم تخصيص الإصدار الأول للأشخاص ذوو الإعاقة، هذا الإصدار تم إطلاقه في اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، ويوضح الإصدار أن الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن يواجهون حواجز تمنعهم من الاستمتاع الكامل بالتجارب السياحية، حتى أثناء الوباء. الآن، نظرًا لأن منظمة السياحة العالمية تقود إعادة بدء السياحة على مستوى العالم، يوضح هذا الدليل الخطوات التي يجب على الحكومات والوجهات والشركات اتخاذها لإعادة البناء بشكل أفضل، لتصبح أكثر شمولاً وتنافسية.

قال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي: “غالبًا ما يتم تصميم البيئات والخدمات السياحية دون مراعاة متطلبات الوصول المختلفة التي قد تكون لدى الزوار والسكان المحليين. يجب أن يعطي قطاع السياحة الأولوية لإمكانية الوصول. يمكن أن يكون هذا عامل تغيير حقيقي للوجهات والشركات، مما يساعدها على التعافي من الأزمة والنمو مرة أخرى بطريقة أكثر شمولاً ومرونة.

ويسلط المنشور الضوء على الفوائد المحتملة لوجهات أكثر سهولة، ويشير إلى أنه بحلول عام 2050، سيكون واحد من كل ستة أشخاص في جميع أنحاء العالم يبلغ من العمر 65 عامًا أو أكثر، وسيرتفع إلى واحد من كل أربعة في أوروبا وأمريكا الشمالية. علاوة على ذلك، تُظهر البيانات أن متوسط ​​إنفاق السائحين ذوي الإعاقة في إسبانيا، على سبيل المثال، يتجاوز 800 يورو، مقارنة بما يزيد قليلاً عن 600 يورو للسائحين غير المعوقين.

وتصر التوصيات التي تدعو إلى إمكانية الوصول أثناء انتعاش السياحة على ستة مجالات عمل رئيسية: أولها المساعدة في الأزمات: بما في ذلك إمكانية الوصول خلال كل مرحلة من مراحل الإعادة إلى الوطن، الأمر الذي يتطلب دعم الوجهات ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة (DPOs)

تكييف البروتوكولات: باتباع إرشادات منظمة السياحة العالمية بشأن تكييف بروتوكولات الصحة والسلامة العامة، مع الأخذ في الاعتبار أن العملاء قد يكون لديهم قدرات ومتطلبات مختلفة الشمولية في السياحة بعد الوباء: بما في ذلك الاستخدام الفعال للبيانات لتوجيه القرارات بشأن التخطيط السياحي الذي يسهل الوصول إليه وتعديل سياسات واستراتيجيات الوصول لتعكس حقائق ما بعد COVID

وإمكانية الوصول في تخطيط الأعمال: التعامل مع إمكانية الوصول كميزة تنافسية، وتحسين خدمة العملاء، وتطبيق المعايير الدولية المنسقة لتحسين نوعية الحياة للجميع، وتدريب الموظفين وإدماجهم: توسيع نطاق التدريب المهني لتلبية احتياجات السائحين ذوي القدرات المختلفة بشكل أفضل، وضمان تكافؤ الفرص في القوى العاملة السياحية، وضرورة الاهتمام بالابتكار والتحول الرقمي: وتبني نهج الابتكار يجعل السفر والسياحة أكثر أمانًا وذكاءً وسهولة للجميع

وتعكس المبادئ التوجيهية التزام منظمة السياحة العالمية المستمر بالسياحة الشاملة، المنصوص عليها في اتفاقية منظمة السياحة العالمية الإطارية بشأن أخلاقيات السياحة، والتي تدعو الموقعين إلى تسهيل السياحة للأشخاص ذوي الإعاقة. هذا المنشور هو أيضًا أول منشور في سلسلة مخططة من الملخصات الموضوعية من إدارة الأخلاقيات والثقافة والمسؤولية الاجتماعية في منظمة السياحة العالمية، بهدف توفير التوجيه لقطاعنا.

وتطلب منظمة السياحة العالمية وشركاؤها من الإدارات والوجهات والشركات، التي نجحت في دمج إمكانية الوصول في تدابير التخفيف الخاصة بها، مشاركة قصصها من خلال استبيان «أبطال السياحة التي يمكن الوصول إليها»، الذي تم إطلاقه اليوم أيضًا.