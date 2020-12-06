شكرا لقرائتكم خبر عن قوافل الهلال الأحمر المصري الطبية المتنقلة تجوب عددا من محافظات الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يواصل الهلال اللأحمر المصري جهوده لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ودعم الجهود الصحية بالقري والمناطق النائية والأشد احتياجا.
وفي هذا الإطار، انطلقت القوافل الطبية المتنقلة بعدد من محافظات الجمهورية متبعة جميع الإجراءات الاحترازية.
وتستهدف القوافل 4158 مستفيدًا من الفئات المتضررة من انتشار فيروس كورونا على مدار الشهر الماضي،حيث تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين في عدة تخصصات متنوعة وصرف علاج بالمجان وتوزيع أكثر من ١٥٠٠ شنطة حماية شخصية.
كما تستهدف القوافل قري سفلاق والكوامل قبلي والصلعا بسوهاج،والواحات الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ،وقري ابو طفيلة وأبوصوير بمحافظة الاسماعيلية،وقرية بمحافظة الغربية، وعشش السودان بمحافظة الجيزة .
وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية طويلة الامد للهلال الاحمر المصري بدوره كجهاز معاون لكافة الأجهزة والسلطات والمؤسسات في أوقات الأزمات والكوارث لدعم المنظومات الصحية في مجال خدمات الرعاية الطبية لكافة فئات المجتمع.
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