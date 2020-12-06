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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري يصمم على تفقد مشروع تبطين الترع بني سويف دون سيارته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أشرف صالح، مدير حماية النيل ببنى سويف، إن وزير الري أجرى زيارة مفاجئة لأطفيح وبني سويف لتفقد الموقف التنفيذي لمشروع تبطين الترع.
وأضاف أن وزير الري فضل المرور مترجلًا أكثر من 2 كيلو مصطحبًا معه محافظ بنى سويف، والمهندس جمال الباز، وكيل وزارة الري، وأشرف صالح، مدير حماية النيل، والمهندس شحته محمد، رئيس مصلحة الري.
تابع وزير الري رفع كفاءة وإعادة تأهيل مخر سيل سنور شرق النيل، وذلك ضمن زيارة الوزير لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع والتي تشمل مشروعات تأهيل وتبطين الترع وأنظمة الري الحديث وأعمال الحماية الخاصة بتأهيل ورفع كفاءة مخرات السيول.
حيث تفقد الوزير والمحافظ مخر السيل واطلعا على الموقف التنفيذي لأعمال التأهيل ورفع الكفاءة، والتي تشمل أعمال تدبيش وتكاسي وتوسعة وتعلية بطول 3 كيلومتر وبتكلفة 18 مليون جنيه، وغيرها من الأعمال الجاري تنفيذها والتي تستهدف تقوية وتدعيم وتأهيل المخر لمرور مياه السيول أو الأمطار إلى النيل بشكل آمن.
وناقش الوزير والمحافظ، مع القائمين على المشروع، الموقف التفصيلي لأعمال تطوير وتأهيل مجرى المخر وإنشاء التكاسي على جانبيه، وكذا الأعمال الجارية بخصوص تأمين خط الغاز الطبيعي المار بمنطقة المخر طبقا للرسومات الهندسية المعدة، والتي تتم بالتوازي مع استكمال أعمال الردم للجسور وتكاسي الدبش بمنطقة الخط،بالإضافة إلى عمل صب خرسانية على الميول والقاع أمام وخلف الخط بعد الانتهاء من أعمال التدبيش، وذلك تحت إشراف فني وتنظيمي مشترك بين شركة الغاز ومديرية والري.
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