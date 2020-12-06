شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين خالد ياسين قائم بأعمال أمين عام جامعة بني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، قراراً بتعيين خالد ياسين قائماً بأعمال أمين عام الجامعة، لحين تعيين أمين عام.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتورة سهام أديب، أمين عام الجامعة السابق، على الجهد المبذول أثناء فترة توليها، تقديرا لجهودها وعطائها خلال سنوات العمل بالجامعة، ومشاركتها الفعالة في العمل على خدمة الجامعة وتطويرها.

وأضاف رئيس الجامعة أن خالد ياسين شغل العديد من المناصب الإدارية بالجامعة، منها مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات، ومدير مكتب أمين عام الجامعة، ومدير مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، ومدير إدارة المجالس، كما عمل مديراً لمكتب رئيس الجامعة السابق والمدير المالي والإداري لمستشفى الجامعة.

