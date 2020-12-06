شكرا لقرائتكم خبر عن «تطوير العشوائيات»: 2496 أسرة بـ«ترعة الطوارئ» استفادت من «أهالينا 1و2» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن تمويل تنفيذ مشروع «أهالينا 3» بمدينة السلام سيكون من خلال بعض البنوك ورجال الأعمال، وهى الطريقة نفسها التي تم من خلالها تمويل المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

وأضاف، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن الصندوق سيتولى الشق الفنى من المشروع، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة من «أهالينا» تحظى بمتابعة مستمرة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان هناك توجيه بضم مساحات إضافية للمرحلة الثالثة من المشروع، لإتاحة الفرصة لأكبر قدر من أهالى المنطقة للاستفادة، مؤكدًا أن جهود الصندوق حاليًا تتركز حول وضع التخطيط العام للمرحلة الجديدة من المشروع تمهيدًا لبدء التنفيذ.

ولفت صديق إلى أن نحو 2496 أسرة استفادت من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مشروع أهالينا من سكان محور ترعة الطوارئ «محور الفريق العرابى حاليًا»، بواقع 1096 أسرة في المرحلة الأولى، التي بلغت تكلفة تنفيذها 648 مليون جنيه، بواقع 25 عمارة تتكون كل منها من 12 طابقا و4 وحدات بكل طابق، و1400 أسرة في المرحلة الثانية التي بتكلفة تنفيذ 840 مليون جنيه، بواقع 36 عمارة تتكون كل منها من 12 طابقا و4 وحدات بكل طابق.