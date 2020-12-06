شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي للسكان» بالوادي الجديد يشارك في ندوة للشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك المجلس القومي للسكان، فرع الوادي الجديد، اليوم الأحد، في ندوة بكلية الآداب جامعة الوادي الجديد تحت عنوان «المشكلة السكانية وأثرها على التنميةالاقتصادية، وذلك بحضور طلبة وطالبات من الكلية وأعضاء المجلس الإقليمي للشباب.

وقد حاضر في الندوة مدير فرع المجلس القومي للسكان بالوادي الجديد عبير متولي، حيث تناولت في كلمتها ؛التعريف بالمجلس القومى للسكان وأهم مهام عمله ،ودورة في مواجهة المشكلة السكانية، بأبعادها المختلفة، سواء من حيث تحسين خصائص السكان، أو تقليل التفاوتات الديموجرافية بين السكان ،أوخفض معدلات النمو السكانى .

يأتي ذلك في إطار عمل محور الشباب وصحة المراهقين بالاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 الذي يعمل على تعزيز ورفع مستوى المعرفة لدى الشباب، بتوفير المعلومات بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، واشراك الشباب في حوارات مجتمعية حول المشكلة السكانية وتأثيراتها السلبية على الفرد والأسرة والمجتمع.