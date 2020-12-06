شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح الملتقى التوظيفي الأول بكلية التربية النوعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادى الملتقى التوظيفى الأول بكلية التربية النوعية بقنا بحضور الدكتور احمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد سعيد عبد الله قائم بعمل عميد الكلية والمهندس محمود صلاح العمارى مدير جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بقنا و حسن عثمان وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا

أكد رئيس الجامعة أن إعداد منتج منافس فى سوق العمل من المسئوليات المضافة إلى مسئوليات الجامعة ودور الجامعة تضييق الفجوة بين سوق العمل وما يتلقاه الطالب فى قاعات الدرس مشيدا بالدور الذى يؤديه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة كما أشاد بكلية التربية النوعية التى نظمت هذا الملتقى .

وأكد الدكتور أحمد كمال نصارى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن هذا الملتقى التوظيفى ينصب فى مصلحة خريجى الجامعة ، وأشاد بحرص كلية التربية النوعية على اقامته ودعا كليات الجامعة بأن تحذو حذوها لمساعدة أبناء الجامعة فى ايجاد فرص عمل مناسبة

وأشار الدكتور محمد سعيد عبد الله قائم بعمل عميد كلية التربية النوعية أن كلية التربية النوعية بأقسامها المختلفة لديها القدرة على توفير الكثير من الخريجين فى المجالات التربوية النوعية ومجالات الفنون والحرف التراثية والبيئية

وذكر الدكتور محمد جابر وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ان هذا الملتقى التوظيفي الاول بكلية التربية النوعية الذى يعرض الفرص التدريبية والوظيفية لخريجي الكلية كما يقوم بعرض تجارب الخريجين من ذوى المشروعات الخاصة

كما قدم ممثلو الجهات الداعمة للملتقى والجمعيات المشاركة وخريجى الكلية من أصحاب المشروعات الخاصة عرضاً لبعض مشروعاتهم وكيفية استفادة طلاب الكلية وخريجيها من تجاربهم .

كما افتتح رئيس الجامعة ونائبه على هامش الملتقى التوظيفي الاول معرض لشباب الخريجين لأقسام الكلية المختلفة وجمعية تنمية قدرات المجتمع وحماية البيئة ( مشروع شباب صناع ) تم عرض منتجاتهم اليدوية لتسويقها مثل الملابس والمفروشات وأعمال فنية متنوعة

فتتاح الملتقى التوظيفى بجامعة جنوب الوادى