شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس أول شركة للصناعات الفوسفاتية بنظام المناطق الحرة الخاصة بهضبة أبوطرطور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار جهود الدولة لاستغلال فوسفات أبوطرطور في الوادي الجديد ،عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، اليوم، الجمعية التأسيسية لشركة أبوطرطور لانتاج حامض الفوسفوريك، لتصبح بذلك أولى الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة في محافظة الوادى الجديد.

وأشار الملا إلى أن الشركة الجديدة ستتولى تنفيذ وتشغيل مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك بهضبة أبوطرطور، بإجمالى تكلفة استثمارية تتجاوز مليار دولار وبطاقة إنتاجية تبلغ مليون طن سنوياً.

وأوضح محافظ الوادى الجديد أن عقد الجمعية التأسيسية لشركة أبوطرطور لحامض الفوسفوريك يأتي تكليلاََ لمجهودات الدولة خلال الفترة الماضية لتشجيع الاستثمارات في المحافظات النائية واستكمال لمنظومة التنمية بالمحافظة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وتعظيم القيمة المضافة من خام الفوسفات.