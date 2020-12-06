شكرا لقرائتكم خبر عن التمريض الحر تكرم 18 من ذوي الهمم احتفالا باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت جمعية التمريض الحر والمساعدات الاجتماعية باسوان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة. وتم خلال الحفل تكريم 18 من الاشخاص ذوي الهمم بتقديم شهادات تقدير مهداه من رئيس واعضاء مجلس ادارة الجمعية في احتفالية اقيمت بقاعة الجمعية . شارك في حفل التكريم ياسر مصطفي رئيس مجلس الادارة وشريف فكرى رئيس حي شرق مدينة اسوان ورضا ابراهيم رائد فريق ذوي الهمم. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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