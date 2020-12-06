شكرا لقرائتكم خبر عن الداعية مصطفى حسني يطلق فيديوهات توعية بقضايا العنف ضد المرأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يطلق المجلس القومي للمرأة بالتعاون بالتعاون مع الداعيه مصطفى حسنى فيديوهات توعوية بقضية العنف ضد المرأة من المنظور الإسلامي في إطار فعاليات حملة ال 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التى يطلقها المجلس القومي للمرأة خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر الجاري ، وضمن أنشطة لجنة الشباب بالمجلس . حيث تتضمن الفيديوهات تصحيح الموروثات الخاطئة والمتعلقة بصورة المرأة في الدين الاسلامي ، وتوضيح المفاهيم الخاصة بقضية العنف ضد المرأة فى الإسلام ، وقيمة المرأة في الإسلام ، والتوعية بالخط الساخن لمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة للابلاغ عن أى شكل من أشكال العنف التى قد تتعرض لها المرأة والفتاة ، وسوف يتم اطلاق الفيديوهات بدءاً من اليوم على منصات التواصل الاجتماعى الخاصة بالمجلس ، وسيتم نشرها علي الصفحة الخاصة للسوشيال ميديا للمجلس القومي للمراة. الوضع في مصر

اصابات 118,014

تعافي 103,324

وفيات 6,750

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