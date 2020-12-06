شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 بحوزتهم 5 كيلو بانجو وحشيش في اسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان من ضبط 7 أشخاص وبحوزتهم أسلحة وكمية من المخدرات والحشيش والهيروين.

وكانت معلومات وردت إلى أجهزة الأمن في أسوان عن قيام عدد من الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة.

وبتكثيف التحريات، تم تحديد المتهمين، وألقي القبض على 7 متهمين وبحوزتهم 5 قطع سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 5 كيلو و100جرام من الحشيش.