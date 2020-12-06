شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 بحوزتهم 5 كيلو بانجو وحشيش في اسوان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان من ضبط 7 أشخاص وبحوزتهم أسلحة وكمية من المخدرات والحشيش والهيروين.
وكانت معلومات وردت إلى أجهزة الأمن في أسوان عن قيام عدد من الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة.
وبتكثيف التحريات، تم تحديد المتهمين، وألقي القبض على 7 متهمين وبحوزتهم 5 قطع سلاح ناري وكمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 5 كيلو و100جرام من الحشيش.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
118,014
-
تعافي
103,324
-
وفيات
6,750
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 7 بحوزتهم 5 كيلو بانجو وحشيش في اسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.