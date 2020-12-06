شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات الأسبوع السادس عشر لمشروع أهل مصر للأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الأسبوع السادس عشر من مشروع أهل مصر للأطفال «الدمج الثقافي» لأطفال محافظتي مطروح والقاهرة، بمسرح قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي،

بحضور مدير عام ثقافة الطفل، بدأت الفعاليات بعرض نتاج ورشة المسرح بعنوان «معروف في بحر الحروف» إخراج عمرو حمزة، ويناقش العرض أهمية التعليم في تغير حياة الإنسان ومستقبل الشعوب، وأن التعليم وحده طوق النجاة من بحر ومشكلات الحياة ومصاعبها وأن القراءة هي تاج المعرفة .

أعقب ذلك عرض نتاج ورشة المسرح الأسود بعنوان «صولو» للفنان مصطفى إسماعيل، تناول عرضا للآلات الموسيقية المختلفة مثل الكونترباص، الكامنجا، الاكورديون، البيانو والجيتار التي تنتج سويا لحنا متناغما، ولكن تتنافس الآلات لتنفرد باللحن وتفشل ليتناول العرض أهمية التعاون للنجاح والتفوق وأن الصوت الواحد له أخطاء .

واختتمت الفعاليات بتفقد معرض نتاج الورش الفنية التي نفذت مع الأطفال طوال فعاليات الأسبوع والتي تنوعت بين «جداريات، الطفولة في عيون أطفال سيوة، الفن الشعب، معالم الفيوم» مطويات لوحات بالفلوماستر، ساعات من الأركت، مفارش سفرة مطبوعة، أشكال ديكورية من الفيبر، جراب موبايل من الخرز، حلي، مشغولات من الجلد، بالإضافة لكتب ثقافية سجلت معلومات عن مناسبات ذلك الشهر بعنوان «جوهرة التاج، اليوم العالمي للكمبيوتر، الفيوم، عصر الإسرات».

يذكر أن مشروع أهل مصر لأطفال محافظتي مطروح والقاهرة في أسبوعه السادس عشر نفذ في الفترة من 25 نوفمبر إلى 3 ديسمبر باستضافة 70 طفلا في من الأسوياء وذوى القدرات الخاصة في المرحلة العمرية من ١٢ وحتى ١٥ سنة بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء والعدالة الثقافية، وإحداث حراك وتبادل معرفي وثقافي بين أبناء مصر في المحافظات الحدودية وأبناء مصر في العاصمة.