شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تستضيف فريق نادي هورسيد الصومالي أثناء مشاركته في «الكونفدرالية الإفريقية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضافت القوات المسلحة بعثة فريق هورسيد الصومالي لكرة القدم والمملوك للقوات المسلحة الصومالية، والذي يقوم بزيارة لجمهورية مصر العربيه تستغرق عدة أيام، يخوض خلالها مباراتي الذهاب والإياب مع فريق الاتحاد الليبي في البطوله الكونفدرالية للأنديه الأفريقية، وذلك في إطار دعم القوات المسلحة لأواصر العلاقات مع الدول العربية الشقيقة وتقديم العون للفرق العربية المشاركة في البطولات الأفريقية.

جاء ذلك حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأحد.

وحرصت القوات المسلحة على إستقبال بعثة الفريق وتوفير أماكن التدريب الخاصة بهم بالتنسيق مع جهاز الرياضة التابع للقوات المسلحة، فضلاً عن اتباع كل الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا وتوفير كل سبل الرعاية الصحية والعلاجية لأعضاء البعثة طوال مدة إقامتهم بجمهورية مصر العربية.

تأتي تلك الاستضافة تأكيدًا على دور القوات المسلحة الرائد في تقديم الدعم اللامحدود لكل الدول الشقيقة في مختلف المجالات.