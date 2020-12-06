شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يتابع صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا اليوم الاحد، بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة والتي بدأت اليوم بفروع مكاتب البريد وتستمر لمدة 10 أيام متواصلة.

قال المحافظ إن صرف الدفعات الجديدة، يأتي في إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.

وأكد المحافظ، أن المحافظة وضعت خطة للبدء في صرف تلك المنحة، لتوفير كافة سبل الدعم للعمالة الغير منتظمة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا، من خلال التوجيه لرؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة، بتجهيز مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف، مع مراعاة آليات الصرف لعدم حدوث أي تزاحم او تكدس ، حفاظا على صحة المواطنين ، وضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية.

ووجه المحافظ رئيس المدينة خلال متابعة صرف المنحة بمكتب بريد أرض المولد بحي ابوهلال ، بفتح منفذ بديل بنادي الشعب المجاور لمكتب البريد ، لمواجهة التزاحم ومنع التكدس ، كما وجه بدعم مكتب البريد الرئيسي بمجمع المصالح بمقاعد إضافية للمواطنين لمواجهه الزحام، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم حركة الدخول والخروج أثناء عملية الصرف.