شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تغلق 32 عيادة ومركزا بيطريا في 9 محافظات (تعرف على الأسباب) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف مديريات الطب البيطري بالمحافظات، شن حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات إنتهت بإغلاق 32 عيادة ومركز بيطري، بعد أن كشفت الحملات عن مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن مديريات الطب البيطري، قامت بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حملة مكبرة في 13 محافظة، وهي (الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، بنى سويف، الغربية، الدقهلية، اسوان، قنا، الوادي الجديد، القاهرة)، لرصد مخالفات التشغيل أو تداول أدوية غير صالحة للإستهلاك أو مجهولة المصدر.

وأضاف «عبدالحكيم محمود»، أن الحملة قامت بالمرور والتفتيش على 277 مركز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر نوفمبر، وتم رصد 155 مركز مخالف، ما بين العمل بدون ترخيص، ووجود أدوية منتهية الصلاحية، وأدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وأوضح رئيس هيئة الخدمات البيطرية، أنه تم اصدار (25) قرار إداري لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة والتي تعمل بدون ترخيص بعدد (142) منشأة بيطرية بمحافظات: (الغربية – الشرقية – الإسماعيلية – قنا – بنى سويف – الإسكندرية – الدقهلية – المنوفية – الوادي الجديد)، تم عمل (1) محضر (جنح) بمحافظة كفر الشيخ وعدد (5) محاضر إدارية بمحافظات: الشرقية – بنى سويف – الوادى الجديد.

وأشار «عبدالحكيم محمود» إلى إنه تم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد (7) مركز بيطري مخالف بمحافظات: الشرقية – الإسكندرية – بنى سويف – الدقهلية، موضحا أن هيئة الخدمات البيطرية ان اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.