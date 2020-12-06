شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يشارك فى مؤتمر "قيم عالم ما بعد كورونا" افتراضيا بالإمارات غدا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدًا الاثنين، فى مؤتمر منتدى تعزيز السلم فى المجتمعات المسلمة "المنتدى السابع 2020" الذى يعقد تحت عنوان : "قيم عالم ما بعد كورونا - التضامن وروح ركاب السفينة"، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد جمعة، فى بيان اليوم، أن الشدائد والمحن والنوازل العامة تتطلب التعاون والتراحم بين بنى البشر، وأننا لا يمكن أن نكون شركاء حقيقيين لعالم اليوم ما لم نكن مؤثرين وفاعلين فيه.
وتبحث أعمال الملتقى عن مخرجات معرفية وأجوبة فقهية وشرعية وفلسفية؛ لجملة من العناوين أو الموضوعات، التي تشغل الوعي الكوني في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البشرية، وتتسبب بالقلق الكبير على كل المستويات النفسية والمعنوية والمادية؛ للأفراد والمجتمعات والدول القوية والضعيفة على حد سواء، ذلك لأن جائحة "كورونا" أصابت عالمنا في أخصّ خصائصه وأبرز مميزاته.
وتتركز فعاليات الملتقى السنوي السابع؛ بمشاركة كوكبة من كبار العلماء والمفكرين والأطباء وعلماء الاقتصاد والسياسيين ؛ على مستوى العالم، على بحث العناوين التالية: «الجائحة وروح ركاب السفينة»، ودور «القيم في الآزمات»، و«العولمة والدولة الوطنية»، و«جوائح وليست جائحة واحدة»، ودور «حلف الفضول الجديد: راهنية المبادرة وتجدد الحاجة»، وهو الحلف الذي أطلقه منتدى تعزيز السلم في ملتقاه السنوي السادس، وجمع به الأديان الكبرى في العالم حول قيم الرحمة والفضيلة، وكأنه خطوة استباقية؛ لمواجهة الأزمات التي تهدد عالم اليوم، وأبرزها في اللحظة الراهنة، هو فيروس كورونا القاتل (كوفيد 19 المستجد).
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