شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن استعداد محافظات المرحلة الثانية لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التنمية المحلية، استعداد محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بالتجهيزات اللازمة لإجراء الانتخابات يومى غدا وبعد غد 7و8 ديسمبر الحالي، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية.

وأشار شعراوى، في بيان اليوم، إلى أن محافظى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ وبورسعيد والاسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء والقيادات التنفيذية بالمحافظات ال13 يقومون بتفقد اللجان الانتخابية للتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتكثيف اعمال النظافة والتطهير والتعقيم فى محيط اللجان الانتخابية والتأكد من إجراءات الالتزام بالمسافات الآمنة للناخبين خلال ادلائهم بأصواتهم مشدداً على الالتزام بالحيادية والشفافية والوقوف على مسافة واحدة فى التعامل مع جميع المرشحين .

وأوضح شعراوى أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة تتابع مع غرف عمليات المحافظات كافة الاستعدادات الخاصة بالعملية الانتخابية و إعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستى للقائمين عليها و توفير وسائل الراحة للمواطنين اثناء الادلاء بأصواتهم وإقامة مظلات لحمايتهم من العوامل الجوية وتوفير كراسى متحركة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد شعراوى التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة وأجهزة وزارتى الداخلية والصحة وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء ادلائهم بأصواتهم لاختيار مرشحيهم لافتا الى أن المحافظات الـ13 شكلت مجموعات عمل من الشباب فى المراكز والمدن والقرى لمساعدة الناخبين فى معرفة لجانهم الانتخابية وتوعيتهم بالمشاركة الايجابية فى الانتخابات والتصويت بكل حرية، لافتا إلى أنه تم أيضا رفع درجة الاستعداد فى مديريات الخدمات فى المحافظات الـ13لتكون على أتم الاستعداد للعملية الانتخابية.

وطالب شعراوى مواطنى محافظات المرحلة الثانية فى الانتخابات البرلمانية بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات وممارسة حقهم الدستورى باختيار المرشح الذى يريدونه دون تدخل من أحد لافتا الى أن المشاركة فى الانتخابات واجب وطنى على الجميع وأن مشاركة المواطنين لها دور ايجابى فى مسيرة الوطن الديمقراطية وحتى يكتمل الاستحقاق الدستورى.

وأضاف وزير التنمية الملحية، أن وحدات تكافؤ الفرص فى محافظات المرحلة الثانية نظمت ندوات للتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية والتأكيد على الدور الايجابى للمرأة باعتبارها نصف المجتمع فى تشجيع وحث الـسرة على المشاركة الايجابية فى جميع الاستحقاقات الانتخابية والادلاء بصوتها مؤكداً أن المرأة المصرية دائماً تلبى نداء الوطن فى كل مناسبة واستحقاق انتخابي.