شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الإنجيليين فى مصر تعلن عن مدرسة للتعافى من المثلية الجنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القس طونى جورج، مؤسس خدمة TC التابعة لرابطة الإنجيليين فى مصر والشرق الأوسط، عن إنشاء مدرسة جديدة للتعافى من المثلية الجنسية، تبدأ فعالياتها فى 26 ديسمبر الجارى ولمدة 8 أسابيع بمقر الخدمة بمصر الجديدة.

وقال القس جورج، فى بيان له اليوم الأحد، إن المدرسة تستهدف الذين يصارعون مع الميول غير المرغوب فيها، والتى تظهر نتيجة ما مروا به فى مرحلة الطفولة، والأكثر خطورة على الشباب اليوم هو "فقدان الهوية"، وهناك العديد من الأسباب التى تقود إلى الميول المثلية، والشفاء من المثلية ليس مستحيل فقد خلق الله بداخلنا مرونة بدرجة تسمح لنا بالتغير والتخلص من الميول المثلية.

وأضاف طونى، أن الإحساس بالمسئولية تجاه المجتمع الذى نعيش فيه هو ما دفعنى إلى عمل مدرسة التعافى من المثلية، خاصة وأن الأعداد فى تزايد مستمر، مؤكدا وجود فريق من المعالجين متخصصين فى التعافى من الميول المثلية وإدمان الجنس، ويشارك فى قيادتها مجموعات من المتعافين من المثلية.