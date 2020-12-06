ضبط 5354 سائق لعدم ارتدائهم الكمامة وتحرير 557 مخالفة لقرارات الغلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها تنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس. وأسفرت جهود الوزارة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، عن تحرير 557 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية بمخالفة قرار الغلق، واتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 5354 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية

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