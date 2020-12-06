استعدادات أمنية مكثفة لتأمين جولة الإعادة لانتخابات النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

أنهت أجهزة وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية اللازمة لتأمين جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب.

وقد ارتكزت الخطط الأمنية التي انتهت من إعدادها أجهزة الوزارة لتأمين انتخابات مجلس النواب، في أحد محاورها على توفير المناخ الآمن للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم، من خلال انتشار مكثف للقوات بالمحاور الرئيسية والمواقع الهامة والحيوية على مستوى الجمهورية، وتدعيم الخدمات الأمنية بالمناطق المحيطة بالمقرات الانتخابية بتشكيلات ومجموعات سريعة الحركة بالإضافة إلى قوات التدخل السريع وعناصر البحث الجنائي والشرطة النسائية، وتكثيف الدوريات الأمنية تزامناً مع الانتخابات، وكذا تفعيل نقاط التفتيش والكمائن والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور وتحقيق الربط الفعال بين غرف العمليات والمتابعة بمختلف مديريات الأمن مع الغرفة الرئيسية المجهزة لمتابعة عمليات تأمين الانتخابات .

وقد قامت القيادات الأمنية بالمحافظات التي تشهد جولة الإعادة بالمرور على القوات المشاركة في عمليات التأمين، لمتابعة تنفيذ خطط تأمين الانتخابات، والتأكد من مدى جاهزية القوات واستيعاب المهام الموكلة إليها، والتشديد على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوق الإنسان وتقديم العون والمساعدة للمواطنين ولا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة حال ترددهم للإدلاء بأصواتهم مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بمحيط اللجان الانتخابية بما يكفل سلامة وصحة المواطنين والقوات المشاركة في عملية التأمين.

وتؤكد وزارة الداخلية على مواصلة الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى للحفاظ على أمن المواطنين، وتوفير مناخ آمن لسير العملية الانتخابية، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.