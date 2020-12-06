لتنفيذ خط المترو.. الجيزة تكشف البديل المروري لشارع الهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه يتم وضع عدد من الحلول المرورية بالتنسيق مع الأجهزة المختصة لمواجهة تحديات تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق المقرر بدء العمل فيه خلال الفترة المقبلة وما يتبعها من تنفيذ أعمال غلق جزئي أو كلي لعدد من القطاعات بشوارع حيوية مثل شارع الأهرام ومنطقة الرماية وغيرها من مسار أعمال تنفيذ المشروع.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقد أعمال إنشاء محور الأربعيني، حيث أشار خلالها راشد إلى أن المحافظة تقوم حاليا بإنشاء شريان مروري جديد، ليكون بديلاً عن شارع الأهرام في حال استدعت الأمور القيام بغلقه، وهو محور محمد أنور السادات "ترسا" والذي يربط بين محور الزمر ومحور المنصورية.

وكلف المحافظ رئيس مدينة الجيزة ورئيس حي الهرم بسرعة الانتهاء من أعمال إزالة العقارات، المنزوع ملكيتها والتي تم تعويض أصحابها، المتعارضة مع مسار المشروع لاستكمال إنشاء مسار المحور والبدء في أعمال رصفه، بما يساهم في تخفيف الكثافات المرورية لشارع الأهرام أثناء تنفيذ الخط الرابع لمشروع مترو الأنفاق.

كما أكد راشد، على أن المحافظة سعت خلال الشهور الماضية لرفع كفاءة وتطوير ورصف عدد من الشوارع، سواء المتفرعة من شارع الأهرام أو الرابطة بين شارع الأهرام وشارعي الملك فيصل وترسا، ومنها شوارع: المحولات، المطبعة، الشعب، مستشفى الصدر، أحمد كامل، محمود سامي البارودي، نشأت، أحمد لطفي السيد، الثلاثيني، فاطمة رشدي مهران، خالد أمين، سلامة الراضي، بسام الشريف، حسن محمد، مصطفى كامل، ضياء، التعاون، العريش، سهل حمزة، عز الدين عمر، المستشفى، عبدالنعيم، والمريوطية، وذلك لتخفيف حدة الكثافات المرورية المتوقعة بتلك القطاعات الحيوية أثناء تنفيذ خط مترو الأنفاق.

ولفت إلى أنه يتم استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة عدد من الشوارع الأخرى في إطار قيام المحافظة بتطوير منظومة الطرق بالتعاون مع الأجهزة المختصة.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء تامر أبوالنجا رئيس مدينة الجيزة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، واللواء خالد عصر رئيس حي الهرم، ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس.