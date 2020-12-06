شكرا لقرائتكم خبر عن مدبولى يشارك بقمة الاتحاد الأفريقى حول إسكات البنادق نيابة عن الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قمة الاتحاد الأفريقى الاستثنائية الرابعة عشرة حول إسكات البنادق.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد ألقى كلمة خلال القمة الافتراضية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية، التى شارك فيها نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وفى مستهل كلمته، نقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس السيسى لكل من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية الشقيقة، وموسى فقيه محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي. معرباً عن تقديرِ مصر للرئيس سيريل رامافوزا على جهوده المُقدرة؛ للحفاظ على دورية انعقاد اجتماعاتنا، بالرغم من التحديات التى يفرضها تفشى فيروس "كورونا"، وهو ما يَـنُم عن مدى الاهتمام الذي نُوليه جميعاَ للعمل الأفريقى المشترك.