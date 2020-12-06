شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة خلال الـ48 ساعة المقبلة، وينشر ”الخليج 365” تفاصيل خرائط الأمطار والظواهر الجوية اليوم وغدا، كما يلى : - اليوم الأحد 6 ديسمبر 2020: أمطار خفيفة بنسبة (30 %): على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح) . شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة. نشاط للرياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد (السلوم - سيدي براني - مطروح - سيوة - الفرافرة الواحات البحرية). - يوم الاثنين 7 ديسمبر 2020 : شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة . نشاط للرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى. نشاط للرياح ورمال مثارة على بعض المناطق من شمال الصعيد (الفيوم المنيا - بني سويف - اسيوط). وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار ، موضحة أنه يتم تحديث التنبؤات يوميا.

كانت هذه تفاصيل خبر الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.