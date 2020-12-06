شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 8 محال غرب الإسكندرية في حملات مسائية لتطبيق قرار مجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حي العامرية ثان غرب الاسكندرية تحت إشراف عصام سكرتير عام الحى حملة مسائية للمرور على المقاهي والمحال والمطاعم، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وإغلاق المراكز التعليمية بنطاق الحي تنفيذا لتوجيهات محمود بريك رئيس الحى باستمرار الحملات الصباحية والمسائية للتأكد من الإجراءات الاحترازية .

شارك في الحملة اشغال طريق والادارات المعنية في وجود شرطة المرافق بالمرور على المحال والمقاهى بمنطقة الناصرية القديمة وتم التأكد من تنفيذ الاجراءات والغلق في المواعيد المقررة.

ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وكانت هناك حملة بالناصريه القديمه والكينج مريوط طريق النجار مروراً باسفل كوبرى العامريه للتأكد من غلق المحال بالمواعيد المحدد بقرار رئيس مجلس الوزراء .

وتم غلق وتشميع عدد 8 محال لمخالفه كسر حظر مواعيد الغلق وتم التحفظ على استاند حديدى ولوح خشبى وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية .

ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .