شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإتصالات: في هذه الحالة لا تُصرف منحة العمالة غير المنتظمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن منحة العمالة غير المنتظمة نتاج لعمل دؤوب استغرق عدة سنوات تشاركت فيه الدولة لبناء ما يسمى بالبنية المعلوماتية المصرية، وهي مجموعة تزيد على أكثر من 100 قاعدة للبيانات مربوطة بعضها ببعض.

كشف طلعت في تصريحات لبرنامج من مصر، على شاشة سي بي سي، مع عمرو خليل، أن عدد المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة 2 مليون و260 ألف مواطن، والصرف يبدأ من اليوم، من خلال مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي المصري، حيث سيتم إرسال رسالة نصية لتليفونه المحمول للمستحقين للصرف قبل اليوم المخصص لهم، لتحديد موعد الصرف، ومن لم يتلق رسالة لا يتوجه لمكتب البريد، مؤكدا «لن نصرف لمن لم يتلقَ الرسالة».

وأشار، إلى أن العملية من شأنها تنظيم صرف المنحة لتجنب تداعيات فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الوزارة ليست جهة تلقي التظلمات، وهي من اختصاص مركز معلومات مجلس الوزراء، كما أن هناك صفحة على الإنترنت وخط ساخن يمكن من خلالهما التظلم.

وكان انتشر على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة غير المنتظمة لأجل غير مسمى.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وحال وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (mof.gov.eg).