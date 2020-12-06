سفيرة فنلندا: مصر واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لنا فى أفريقيا والشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت لورا كانسيكاس ديبرايس سفيرة فنلندا بالقاهرة أن بلادها تتمتع بعلاقات شراكة جيدة مع مصر التي تعد اليوم واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لفنلندا في أفريقيا والشرق الأوسط، منوهة بوجود إمكانات عدة لتعزيز التعاون الثنائى. وأضافت ديبرايس، في كلمتها بمناسبة الاحتفال بمرور 103 سنوات على استقلال فنلندا الذي يوافق اليوم الأحد، تم عبر من فعالية افتراضية عبر الانترنت، أن كلا البلدين لهما مصالح وطموحات مشتركة وتعاون ناشئ وخطط طموحة على سبيل المثال في مجال الترقيم والتواصل الإلكتروني وقضايا المناخ والبيئة.

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