شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة الأزهر الدعوية تبدأ عملها بندوة دينية لطلبة جامعة العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ قافلة الأزهر الدعوية الموفدة الي محافظة شمال سيناء عملها بعقد ندوة دينية ظهر اليوم لطلبة كليتي الآداب والتجارة في جامعة العريش، ثم ندوة ثانية لطلبة معهد العلوم التجارية والحاسب الآلي.

كان محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة استقبل، مساء أمس، أعضاء القافلة خلال وصولها إلى مدينة العريش، بحضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، الشيخ محسن ابو القاسم مدير عام المنطقة الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية، والشيخ مصباح الوظيفي مدير عام منطقه وعظ شمال سيناء.

وقال الشيخ محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء للعلوم الشرعية والعربية، أن القافلة الدعوية للأزهر الشريف إلى شمال سيناء برئاسة الدكتور أسامه الحديدي المدير التنفيذي لمركز الفتوى الالكترونية، وتضم 12 عالمًا من مركز الفتوى الالكترونية في الأزهر الشريف.

وأضاف أن القافلة الدعوية ستقوم بعدة لقاءات وندوات في جامعه العريش والمعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب الآلي وعدد من الجمعيات الأهلية ومراكز الشباب والمؤسسات الخدمية بالمحافظة، بجانب قيام أعضاء القافلة بخطبة الجمعة في المساجد الكبري بالمحافظة.