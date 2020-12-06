حوادث الأسبوع| حبس صفوان ثابت والسويركي وسر جرعة الهيروين في واقعة فتاة البحيرة المخُتطفة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمود علي:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الأسبوع الماضي، كما شهدت أروقة المحاكم نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

بعد إخلاء سبيلهما.. ترحيل "فتاة سيشن سقارة" والمصور إلى قسم البدرشين

في واقعة "سيشن سقارة".. مفتشا آثار و4 أمن إداري يغادرون قسم البدرشين

مصدر أمني ينفي تدهور الحالة الصحية للنزيلة هدى عبدالمنعم

دعوى لإلزام رئيس الزمالك الجديد بنزع اللافتات المؤيدة لـ"مرتضى منصور"

"جُرعة هيروين زائدة".. أجهزة الأمن تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن فتاة البحيرة المخطوفة

مأمورية الزراعات توقع حدادا يدير ورشة لتصنيع السلاح في الحوامدية

حبس مالك "التوحيد والنور" بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية

الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سب شاب لخطيبته بـ"مكبر صوت"

مصادر: حبس رجل الأعمال صفوان ثابت بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية

قتلوا 3 أشخاص وألقوا الجثث بالمصرف.. سقوط عصابة سرقة "التكاتك" في الدقهلية

التعاطي والتنمر".. 5 اتهامات وجهتها النيابة العامة لـ"طفل المرور" و3 آخرين

"لسرقة الذهب".. الإعدام شنقًا لسيدة قتلت شقيقة زوجها في مدينة 15 مايو

التحقيقات: عصابة الأعضاء البشرية في الجيزة سبق ضبطهم في قضايا سرقة

ارتكبوا 55 حادثا.. ضبط أخطر تشكيل عصابي لسرقة السيارات (صور)

ضبط مالك معهد تعليمي بالجيزة للنصب على راغبى الحصول على الشهادات الدراسية

مقطع فيديو كشف الواقعة.. القبض على متهم بالتحرش بطالبة في الغربية

سقوط شبكة تروج للأعمال المنافية للآداب عبر الإنترنت بمنطقة قصر النيل

انفجارات هزت أكتوبر.. ملحمة الـ180 دقيقة في مواجهة جحيم كرفانات جهاز الحدائق -(صور)

وفاة زوجة شقيق شيخ الأزهر ودفن الجثمان بمقابر العائلة في الأقصر

الهاتف أرشد عن مكانها.. استعادة فتاة قويسنا المتغيبة

مشادات في جلسة محاكمة المتهم بقتل سيدة الإسكندرية حرقًا.. والدفاع يفجر مفاجأة- صور

وفاة قس وكاهن متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا في الشرقية

والدة ضحية الطعن في طوخ: "لو أعرف كنت هراضي المتهم وأبوس راسه"

خلال 25 يومًا.. 11 قتيلًا و6 مصابين في انهيار 13 عقارًا بالإسكندرية- صور

بعد "غرق طالبين".. محافظ الشرقية يُحيل مسئولي مدرسة للتحقيق

عثرا عليها في حادث.. مسعفان يعيدان 130 ألف جنيه لمصاب في البحيرة