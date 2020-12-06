شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تنظم غدًا ندوة "مواطنون فاعلون" للتوعية بمواجهة العنف ضد المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن تنظيم الكلية ندوة يوم الإثنين المقبل 7 ديسمبر، تحت عنوان "مواطنون فاعلون" ، وذلك ضمن خطة الكلية لمواجهة أساليب العنف ضد المرأة وتأتى فى إطار حملة الـ 16 يوما للكلية لمناهضة العنف ضد المرأة.

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الندوة ستتناول أساليب العنف ضد المرأة للتوعية بها، سواء العنف المباشر أو من إلكترونيا خلال منصات التواصل الاجتماعى، لافتة إلى أن تم تنظيم ورش عمل وتقسيم الطلاب على مجموعات للتعريف بكيفية مواجهة العنف ضد المرأة .

وذكرت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الندوة تأتى بالتعاون مع المركز الثقافى البريطانى وبدعم من الاتحاد الأوربي، لافتة إلى أن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة القاهرة أطلقت مسابقة فنية السنوية ضمن فعاليات الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، موضحة أن الهدف من المسابقة تشجيع كل من رأى فى نفسه الموهبة فى أى نوع من أنواع الفنون أن يعبر عن أحد أنماط او أشكال العنف ضد المرأة باستخدام موهبته.