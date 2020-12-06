شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر 5 سنوات.. التحويلات المرورية بشارع الهرم لتنفيذ محطات المترو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلق محافظة الجيزة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة بشكل جزئي بعض المحاور بمحيط مناطق أعمال محطات( ميدان الرماية - الأهرام )، بداية من صباح اليوم الأحد و لمدة خمس سنوات، ضمن مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، وهي على النحو التالي..

1- محطة ميدان الرماية سيتم إجراء غلق جزئى لطريق النصر للقادم من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي بمحيط ميدان الرماية في المنطقة المواجهة لفندق الميريديان بعد استقطاع ما يقرب من 23 متر من نهر الطريق بطول 240م وترك 2 حارة مرورية .

2- تحويل حركة المركبات القادمة من طريق القاهرة إسكندرية الصحراوي وترغب في السير اتجاه طريق النصر بالسير يميناً اتجاه طريق الفيوم الجديد ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران المواجهة لمنطقة حدائق الأهرام ثم استكمال السير بطريق الفيوم اتجاه ميدان الرماية و طريق النصر .

3- سيتم إجراء غلق كلي للإتجاه الأيمن لشارع الأهرام بداية من تقاطعه مع ميدان النصر حتى ما قبل تقاطعه مع محور المنصورية بما يقرب من 50 متر بطول 404 متر .

4- سيتم ترك 3 حارات مرورية بالجانب الأيسر من شارع الأهرام في المنطقة المواجهة لموقع الأعمال لحركة سير المركبات القادمة من ميدان النصر لتخدم حركة سير المركبات التي ترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام .

5- تم تجهيز التحويلة المرورية وهى حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وترغب في السير إتجاه شارع الملك فيصل ومحور المنصورية تقوم بالسير إتجاه شارع الشمس حتى تقاطع محور المنصورية ثم السير يمينا بطريق المنصورية حتى تقاطعه مع شارع الأهرام والدوران والعودة من أسفل كوبري السيارات الكائن أعلى تقاطع شارع الأهرام مع محور المنصورية ثم السير بمحور المنصورية وصولا حتى شارع الملك فيصل لتخفيف العبء المروري على شارع الأهرام بمحيط منطقة الاعمال .