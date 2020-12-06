"جُرعة هيروين زائدة".. أجهزة الأمن تكشف حقيقة ما تم تداوله بشأن فتاة البحيرة المخطوفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على "فيس بوك" بشأن العثور على فتاة مخطوفة بالبحيرة.

وبعد التحريات؛ تبين أن الفتاة مسجلة خطرة وأصيبت بحالة إغماء إثر تناول جرعة زائدة من مخدر الهيروين.

ورصدت المتابعة الأمنية ما تم نشره بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن صورة لإحدى الفتيات مصحوبة بتعليق مفاده العثور على طفلة مخطوفة ومخدرة بجوار أحد الكبارى بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة ونقلها للمستشفى.

وعلى الفور؛ انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين وجود (فتاة "22 سنة"، لها معلومات جنائية، أصل إقامتها بمركز شرطة شبراخيت، ومقيمة حاليًّا بمركز شرطة الدلنجات بالبحيرة). وبتوقيع الكشف الطبى عليها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، واشتباه تناولها للمواد المخدرة.

وبسؤالها قررت بسقوطها بمحل العثور عليها وشعورها بحالة إعياء شديدة أدت لإغمائها، وذلك نتيجة تناولها جرعة زائدة من المواد المخدرة. وأضافت بأنها كانت فى طريقها "مترجلة" لمحل إقامتها الحالي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.