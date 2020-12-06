نقابة الإعلاميين: منع ظهور ريهام سعيد وأسامة كمال على أي وسيلة إعلامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود علي:

أصدرت نقابة الإعلاميين بيانًا، صباح الأحد، القرار رقم 21 لسنة 2020 بمنع ظهور أسامة كمال مقدم برنامج 90 دقيقة على أي وسيلة إعلامية ومنعه من مزاولة أي نشاط إعلامي لحين تقنين أوضاعه وفقا لنص المادتين (2-19) من قانون النقابة.

وقال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين إن قرار منع أسامة كمال من الظهور الإعلامي جاء بسبب اختراقه قانون النقابة وعدم تنفيذه القانون 93 لسنة 2016.

كما أصدرت النقابة بيانًا آخر، حمل رقم 22 لسنة 2020، نص على منع ظهور ريهام سعيد مقدمة برامج بقناة النهار على أي وسيلة إعلامية، لحين انتهاء التحقيق معها لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني.

وكان المجلس الأعلى للأعلام قد بحث -أمس السبت- الشكاوى المقدمة ضد برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرر المجلس وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار.

كما بحث المجلس الشكوى المقدمة من الشركة المصرية للاتصالات ضد برنامج 90 دقيقة على قناة المحور ومقدم البرنامج أسامة كمال، وقرر الموافقة على توصية لجنة الشكاوى بشأن ما تم من مخالفات بحلقة يوم 28 نوفمبر 2020، وإيقاف مقدم برنامج 90 دقيقة لمدة أسبوعين وتغريم القناة 100 ألف جنيه.