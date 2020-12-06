شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بكمبالا يلتقي السكرتير الدائم لوزارة الخارجية الأوغندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أشرف سويلم، سفير مصر لدى أوغندا، بالسكرتير الدائم لوزارة الخارجية «باتريك موجويا»، حيث تطرق اللقاء إلى سُبُل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ولاسيما في المجالات الاقتصادية، مع العمل على زيادة التبادل التجاري بما يعكس عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

كما تناول اللقاء أيضاً الملفات الإقليمية محل اهتمام البلدين، فضلاً عن التأكيد على أهمية تنسيق الجهود والمواقف المشتركة في الأُطر متعددة الأطراف على الصعيدين الأفريقي والدولي.

من جانبه، أعرب المسؤول الأوغندي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وأوغندا في شتى المجالات عبر البناء على أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين، ومواصلة الجهود الهادفة إلى زيادة الاستثمارات المصرية بأوغندا، مع جذب المزيد من الاستثمارات المصرية في القطاعات المختلفة.